Terasele si frizeriile din New York au fost redeschise pentru prima data dupa ce au fost inchise la jumatatea lunii martie

Dupa ce a fost la un moment dat epicentrul pandemiei globale de coronavirus, orasul este ultimul din statul New York care a trecut in faza a 2-a de redeschidere, cu restaurante si baruri care ofera servicii in aer liber si multe magazine care si-au reluat activitatea. Frizeriile si saloanele de coafura si-au intampinat clientii pentru prima data de la jumatatea lunii martie. Locurile de joaca din cel mai populat oras al Statelor Unite au fost redeschise la randul lor.Pandemia a ucis aproape 120.000 de americani si se extinde intr-o serie de state care au raportat saptamana trecuta cresteri record ale cazurilor de coronavirus."Se pare ca viata incepe sa revina putin la normal. Este foarte placut ca pot sta la o cafea ", a spus Arden Katine, 34 de ani, un profesor care locuieste in cartierul Brooklyn din Bedford-Stuyvesant.New Jersey a permis luni, la randul sau, reluarea competitiilor unor sporturi precum golful si tenisul. In cazul unor sporturi considerate mai riscante, precum baseball-ul si fotbalul, autoritatile au permis reluarea antrenamentelor, dar cu evitarea contactelor intre sportivi.New Jersey a permis, de asemenea, deschiderea saloanelor de unghii, a frizeriilor si a altor companii de ingrijire personala, dar cu restrictii.Sportivii inotatori care nu au mai avut acces la bazine de la debutul pandemiei, s-au intors in apa, luni dimineata, la Dolphin Swim si Athletic Club din Vineland, New Jersey. Si in acest caz sunt impuse restrictii pentru mentinerea distantei.In timp ce numarul cazurilor noi din New York si New Jersey sunt la valori minime, 1% -2% din teste fiind pozitive, alte state din sudul si sud-vestul Statelor Unite au raportat cresteri record ale noilor cazuri de coronavirus. In unele, mai mult de 10% dintre persoanele testate au fost pozitive. Aceleasi state au raportat si spitalizari record, o masura care nu este influentata de numarul mai mare al testarilor.Saptamana trecuta, numarul de cazuri noi a crescut la un nivel record in Arizona, California, Florida si Texas, state care reunesc impreuna aproximativ o treime din populatia Statelor Unite. Alabama, Georgia , Nevada, Oklahoma, Oregon, Carolina de Sud, Utah si Wyoming au inregistrat, de asemenea, niveluri record ale cazurilor de infectari cu coronavirus.