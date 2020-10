Atacatorul jihadist de la Notre Dame, condamnat la 28 de ani de inchisoare

Fostul student algerian, in varsta de 43 de ani, are de asemenea interdictie permanenta pe teritoriul francez.Pe 6 iunie 2017, in mijlocul turistilor care se aflau langa catedrala Notre-Dame, el a atacat cu ciocanul un grup de trei politisti, lovindu-l pe unul dintre ei si strigand "Asta e pentru Siria !".Condamnarea survine intr-un context securitar tensionat, la doua saptamani dupa atacul cu un satar soldat cu doi raniti in fata fostelor birouri ale publicatiei de satira Charlie Hebdo , atac comis ca si cel de la Notre-Dame de catre un barbat care a folosit o arma rudimentara.