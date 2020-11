Tesla a lansat propria sa marca de tequila. Cat costa o sticla

Fotografiile cu "Tesla Tequila" publicate pe site-ul companiei arata o sticla sub forma de fulger, usor diferita de ceea ce anuntase Musk. Produsul a fost listat rapid ca "epuizat".Tesla nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii.Musk a anuntat ideea sa pentru "Teslaquila" pe 1 aprilie 2018, pe Twitter , ceea ce i-a facut pe multi dintre urmaritorii sai sa considere ca este o pacaleala.Eforturile lui Musk pentru inregistrarea marcii in luna octombrie a anului 2018 s-au lovit de opozitia producatorilor de tequila din Mexic Consiliul pentru Reglementarea Tequila din Mexic a argumentat ca numele "Teslaquila" evoca cuvantul Tequila, iar Tequila este un cuvant protejat.Noul nume nu mai provoaca confuzii.Tesla este acum un brand certificat de tequila, in cadrul reglementarilor stricte referitoare la bautura noastra nationala", a anuntat consiliul intr-un comunicat, afirmand ca bautura va fi produsa de Destiladora del Valle de Tequila, un producator major de tequila si alte bauturi spirtoase.Potrivit site-ului Tesla, bautura va fi fabricata de Nosotros Tequila, care este dintre cele peste 200 de marci ale Destiladora del Valle de Tequila.Cunoscut si sub numele Casa Maestri, producatorul fabrica deja o gama larga de branduri de tequila si de bourbon, vodca si whisky canadian.Potrivit site-ului Tesla, noua bautura alcoolica va fi disponibila doar in anumite state americane, intre care New York, California si Washington Miliardarul din Silicon Valley a mai vandut produse ciudate, prin intermediul unor vanzari limitate.Astfel, la inceputul anului 2018 Tesla a vandut aruncatoare de flacari la pretul de 500 de dolari fiecare, prin care a obtinut 10 milioane de dolari pentru finantarea companiei care se ocupa de proiectul tunelului de mare viteza, Boring Company.Musk a vandut anterior 50.000 de palarii Boring Company.Consultantul independent din industrie Clayton Szczech a spus ca, fara a gusta bautura Tesla, nu poate evalua calitatea acesteia. El a observat insa ca produsele celebre, in ansamblul lor, nu sunt destinate pasionatilor de tequila."Tind sa ma indoiesc ca aceasta tequila este semnificativ diferita de orice alt produs oferit", a spus Szczech, referindu-se la Destiladora del Valle de Tequila.Site-ul noii bauturi o descrie ca agave tequila anejo, imbatranita in butoaie de stejar francez, "avand un fruct uscat si o usoara aroma de vanilie, piper si scortisoara".