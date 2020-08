Testul de saliva pentru COVID-19, aprobat in SUA. Costa in jur de 50 de lei si este foarte eficient

Testul are cateva avntaje, in comparatie cu prelevarea traditionala a probelor din caile nazale: este ieftin, mai putin invaziv si poate fi efectuat fara a fi nevoie de anumite componente de testare.Testul, cunoscut drept SalivaDirect, nu presupune echipament sau tehnologie proprie, iar instructiunile pentru testare vor fi vor fi puse imediat la dispozitia laboratoarelor din toata tara, a declarat Administratia Alimenetelor si Medicamentelor din S.U.A. intr-un comunicat.Dezvoltat de cercetatorii de la Scoala Yale de Sanatate Publica, testul a fost trimis recent jucatorilor si personalului NBA pentru a ajuta la validarea eficacitatii sale, scrie Live Science Spre deosebire de testele de tampon nazal, care necesita introducerea unui tampon special in interiorul nasului, testul de saliva necesita pur si simplu ca o persoana sa scuipe intr-un recipient colector, care este un proces mai putin invaziv (si probabil mai putin dureros). Mai mult, probele de saliva pot fi colectate cu orice recipient steril, a declarat Administratia Alimenetelor si Medicamentelor din S.U.A."Am simplificat testul, astfel incat sa coste doar cativa dolari si ne asteptam ca laboratoarele sa ceara aproximativ 10 dolari pe esantion", a declarat Nathan Grubaugh, profesor asistent de epidemiologie la Scoala Yale de Sanatate Publica. "Daca alternative ieftine, precum SalivaDirect, pot fi puse in aplicare in toata tara, s-ar putea sa obtinem in sfarsit un control asupra acestei pandemii, chiar inainte de un vaccin".Pana in prezent, studiile asupra SalivaDirect au descoperit ca precizia testului este aceeasi cu a testelor de tampon nazal, au spus cercetatorii. Un studiu initial al SalivaDirect a fost publicat pe 4 august pe serverul medRxiv, dar rezultatele nu au fost inca publicate intr-un jurnal evaluat de specialisti. Testul poate oferi rezultate in mai putin de trei ore, potrivit CNN.Yale nu intentioneaza sa comercializeze testul, se arata in comunicat. Mai degraba, universitatea va oferi instructiuni pentru testare de tipul unui protocol "sursa deschisa", ceea ce inseamna ca laboratoarele desemnate ar putea urma protocolul Yale pentru a efectua propriile teste, a declarat Administratia Alimenetelor si Medicamentelor din S.U.A. Laboratoarele pot utiliza o serie de componente disponibile comercial, inclusiv reactivi chimici comuni, pentru a efectua testul.Un alt avantaj al noului test este ca depaseste o etapa de testare cunoscuta sub numele de "extractia acidului nucleic", pe care alte teste COVID-19 o necesita, transmite Administratia. Aceasta etapa necesita "truse de extractie" speciale care au prezentat deficiente in ultimele luni. "A putea efectua un test fara aceste truse sporeste capacitatea de testare, reducand in acelasi timp gradul de solicitare al resurselor disponibile", a declarat Administratia Alimenetelor si Medicamentelor din S.U.A..