Texas renunta la purtarea mastii de protectie si redeschide toate magazinele si restaurantele

Guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, a anuntat marti, 2 martie, renuntarea la obligativitatea de a purta masca si redeschiderea totala a magazinelor si restaurantelor, apreciind ca al doilea stat ca populatie din SUA are "mijloacele de a-si proteja" populatia de coronavirus, noteaza AFP, citat de agerpres.ro "De miercurea viitoare, toate magazinele si restaurantele de orice tip pot deschide la 100% din capacitatea lor", a afirmat guvernatorul intr-un decret care "pune capat purtarii obligatorii a mastilor in tot statul" in vigoare din iulie 2020.Greg Abbott a mai afirmat ca " datorita progreselor medicale in domeniul vaccinurilor si tratamentelor cu anticorpi, Texasul are acum mijloacele de a-si proteja texanii de coronavirus", a adaugat Greg Abbott.Chiar daca "COVID-19 nu a disparut", statul sudic "se afla intr-o situatie mai buna" decat in octombrie, cand capacitatea magazinelor si restaurantelor a fost limitata la 75%."Acum este momentul sa deschidem Texasul 100%", a spus el in timpul unei vizite intr-un restaurant din Lubbock, nord-vestul statului."De aproape sase luni, prea multi texani au fost privati de oportunitatea de a lucra, prea multi proprietari de mici afaceri au avut probleme in a-si plati facturile", a adaugat guvernatorul Abbott. "Ne asiguram ca toate afacerile si familiile din Texas sa aiba libertatea de a-si hotari propriul destin", a continuat el.Cu toate acestea, firmele pot limita capacitatea de primire a spatiilor lor sau pot introduce protocoale sanitare, a subliniat decretul guvernatorului.Circa 44.000 de persoane au murit din cauza COVID-19 in Texas de la inceputul epidemiei, potrivit datelor raportate universitatea americana Johns Hopkins.Luni, directoarea Centrelor pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite , principala agentie federala de sanatate publica a tarii, a avertizat impotriva oricarei relaxari, in special in ceea ce priveste purtarea mastii."Sunt foarte ingrijorata de informatiile potrivit carora din ce in ce mai multe state ridica exact masurile pe care le-am recomandat pentru a proteja oamenii", a declarat Rochelle Walensky intr-un briefing de presa. "Nu este momentul sa relaxam dispozitivele cruciale despre care stim ca pot opri raspandirea Covid-19", a adaugat ea.