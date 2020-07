Thailanda si-a dublat numarul de tigri salbatici, specie aflata in pericol de disparitie

Potrivit, secretarului pentru resurse naturale si mediu, Pongboon Pongthong, cresterea populatiei acestor feline se datoreaza eforturilor intense ale paznicilor forestieri, echipelor de cercetare ale organizatiilor implicate si dedicatiei acelor persoane interesate in conservarea acestei specii.Tigrii salbatici sunt foarte apreciati in tari precum China , unde sunt utilizati pentru elaborarea de medicamente traditionale, iar traficul ilegal cu aceste exemplare in Asia constituie una dintre marile amenintari la conservarea speciei.Se estimeaza ca India gazduieste aproximativ 70 la suta din populatia mondiala a acestor feline care traiesc si in ale tari asiatice, desi in Laos, Myanmar, Cambodgia sau Vietnam tigrii salbatici practic au disparut.Proiectele miniere masive, construirea de baraje sau distrugerea habitatelor pentru crearea de terenuri agricole ameninta existenta tigrilor. Braconajul, comertul ilegal cu blana, carne, colti, oase, cat si pierderea habitatului sunt principalele amenintari ale acestor feline mari.Organizatia ecologista WWF a publicat la inceputul lunii iulie un raport in care denunta utilizarea de capcane, al caror numar se estimeaza la cel putin 12 milioane, de catre vanatori ilegali sau braconieri in mai multe tari din Asia de Sud-Est, ca principala amenintare pentru tigrii din regiune.