The Washington Post il sustine pe Joe Biden in alegerile prezidentiale din SUA impotriva lui Donald Trump, catalogat drept "cel mai rau presedinte din epoca moderna"

Intr-un editorial, ziarul apreciaza luni ca fostul vicepresedinte american este, la varsta de 77 de ani, "exceptional de bine calificat, prin temperamentul si experienta sa, sa infrunte provocarile colosale" din urmatorii patru ani.In 2016, WP a sustinut-o pe Hillary Clinton impotriva lui Donald Trump.Dupa patru ani, miliardarul republican candideaza la un nou mandat, la rascrucea mai multor crize istorice - pandemia COVID-19, care s-a soldat cu peste 200.000 de morti in Statele Unite si care a afectat dur economia si o profunda furie impotriva rasismului si violentelor politiei - in contextul unor "autoritarisme" in plina ascensiune la nivel mondial, al unui "recul al democratiei" si unei "planete in pericol din cauza modificarilor climatice", subliniaza ziarul.Toate aceste crize au fost "create, exacerbate sau neglijate" de catre Donald Trump, acuza cotidianul."Pentru a-l da afara pe cel mai rau presedinte din epoca moderna, numerosi alegatori ar putea sa voteze cu aproape oricine", recunoaste WP, intrucat scrutinul pare sa fie inainte de orice un referendum asupra lui Donald Trump, in varsta de 74 de ani.Insa, "din fericire",nu este necesar ca alegatorii sa-si "coboare criteriile" la 3 noiembrie, potrivit unui comitet de redactie WP, care subliniaza subliniaza "izvorul experientei" fostei maini drepte a lui Barack Obama Ziarul evoca instalarea lui Obama-Biden la casa Alba in 2009, in plina criza economica si financiara, si rolul fostului sentor Biden in negocierile cu republicanii si democratii in Congres, in vederea obtinerii unui plan de salvare a economiei americane."WaPo" - proprietatea multimiliardarului Jeff Bezos, oaia neagra a lui Donald Trump - considera ca Joe Biden va fi totodata capabil sa "pozitioneze (mai bine) Statele Unite ca un concurent capitalist al Chinei" comuniste, reinnodand aliantele internationale puse la incercare de catre fostul magnat in domeniul imobiliar.