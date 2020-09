Descarcarea aplicatiilor TikTok si WeChat va fi interzisa in SUA incepand de duminica

Platformelor mobile le va fi interzis sa distribuie aplicatiile, astfel ca nu vor putea fi efectuate noi descarcari.TikTok va continua sa functioneze pentru cel putin cateva saptamani. Departamentul de Comert a transmis ca serviciile cruciale pe care se bazeaza TikTok, precum gazduire si tranzit, nu vor fi interzise pana pe 12 noiembrie, dupa alegerile prezidentiale din SUA.WeChat, in schimb, va fi interzisa cu totul incepand de duminica.Anuntul ofera TikTok un ragaz, avand in vedere ca ByteDance, compania-mama, se afla inca in negocieri cu Oracle , consortiul american ce doreste preluarea ei.TikTok va deveni, astfel, companie globala, bazata in SUA, iar Oracle va fi responsabila de operatiunile ei in Statele Unite si gestionarea datelor utilizatorilor, potrivit unor surse.Acest acord va avea nevoie de aprobarea lui Trump si a autoritatilor chineze.Aceste doua aplicatii au fost subiectul unui ordin executiv emis de Donald Trump in luna august, in care presedintele sustine ca ele reprezinta o amenintare la securitatea nationala.