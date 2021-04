Europa, regiunea numarul 1 la consumul de programe TV. Cat timp petrec tinerii in fata televizoarelor

"La nivel global, vedeti ca, din 1982, consumul TV a ramas foarte stabil. Diferenta vine de la diferite regiuni. Ce este surprinzator este sa vedem ca acum regiunea numarul unu in ceea ce priveste consumul de TV este Europa, urmata de America de Sud", a declarat vicepresedinte al Glance.In medie, la nivel global, consumul zilnic de TV era de 2 ore si 54 de minute, potrivit cercetarii Glance, adica o crestere cu 6 minute fata de media pe anul 2019.Timpul mediu petrecut de adultii tineri in fata televizoarelor a crescut cu 2 minute fata de anul anterior. Nu este clar daca aceasta crestere se va mentine odata ce restrictiile luate in contextul pandemiei vor fi relaxate.Europa este regiunea unde a fost inregistrata cea mai mare crestere (in medie, 15 minute pe zi), in timp ce America de Nord a cunoscut o scadere (cu 8 minutes, in medie) fata de 2019. Totusi, SUA au inregistrat o crestere de 10% in aprilie 2020, cand au fost aplicate si primele masuri de distantare sociala.Francezii au urmarit in 2020 Netflix de aproximativ doua ori mai mult decat in 2019."The Queen 's Gambit" a fost cea mai urmarita miniserie in trimestrul al patrulea, in Marea Britanie, Spania, Germania si Italia, iar "The Crown" a fost cel mai urmarit serial in Franta, unde miniseria s-a clasat pe locul al treilea, dupa "How to Get Away With Murder"."Emily in Paris" a ajuns in top 5 al trimestrului patru in Spania, Germania si Italia, dar nu si in Franta si Marea Britanie.