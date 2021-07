16 persoane care isi faceau selfie-uri au fost ucise de un singur trasnet in India. Tragedia s-a produs in varful unui turn

Majoritatea mortilor erau foarte tineri, potrivit unui angajat al politiei, relateaza BBC News.In total 27 de persoane se aflau pe zidul incintei cand a avut loc trasnetul , iar unele dintre ele au incercat sa scape sarind la pamant.Acesta nu este un eveniment izolat, iar trasnetul ucide anual in medie aproximativ 2.000 de indieni.Presa locala scrie ca, duminica, alte noua morti legate de trasnet au fost raportate in statul Rajasthan, unde se afla orasul Jaipur, iar alte zeci de morti au fost inregistrate in Uttar Pradesh si Madhya Pradesh.Bilanturile evoluau in continuare, iar numarul ranitilor este destul de mare.Potrivit unor experti, bilantul victimelor era important in acesste din urma doua state, deoarece numeroase persoane muncesc afara, in agricultura si constructii.Ministrii-sefi ai statelor respective si premierul indian Narendra Modi dau asigurari ca urmeaza sa se acorde despagubiri in valoare de 500.000 de rupii (5.650 de euro) tuturor familiilor indoliate.In India , sezonul musonului, caracterizat prin ploi foarte puternice, incepe in iunie si se incheie in septembrie.Departamentul Meteorologic indian anunta ca decesele din cauza trasnetului s-au dublat incepand din anii '60, iar unul dintre motivele invocate in eplicarea acestui lucru sunt modificarile climatice.Potrivit unor date, accidente cauzate de acest tip de intermperii au crescut cu 30-40% incepand din anii '90.In 2018, statul Andhra Pradesh, in sudul Indiei, a inregistrat 36.749 de trasnete in doar 13 ore, iar in iunie 2021 peste 100 de persoane au murit in cele doua state.Guvernul a semnalat ca aceste trasnete sunt mai curente in zone mai putin impadurite, care expun mai mult populatiile trasnetelor.BBC prezinta cateva masuri de siguranta de urmat pe timpul uneifurtuni cu trasnete.Royal Society for the Prevention of Accidents recomanda sa re caute refugiu intr-o cladire mare sau, in lipsa acesteia, intr-o masina, si nu sub un copac mare si izolat. In cazul in care nu exista mijloace de protectie, se recomanda o pozitie ghemuita.