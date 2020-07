Tinerii adulti au devenit majoritari in bilantul noilor cazuri de coronavirus raportate in Canada

"Recentele date de supraveghere nationala au dezvaluit ca, in bilantul pe toate grupele de varsta, tinerii adulti intre 20 si 39 de ani prezinta cele mai ridicate rate de incidenta din Canada", a precizat intr-un comunicat medicul Theresa Tam, director general al Agentiei pentru Sanatate Publica din Canada.Pentru saptamana care s-a incheiat pe 22 iulie, rata de incidenta a bolii a fost cea mai mare pentru tinerii barbati si tinerele femei cu varste cuprinse intre 20 si 29 de ani (14,4 respectiv 13,8 cazuri la 100.000 de persoane), care au fost urmati in acest clasament de persoanele din categoria de varsta 30-39 de ani."Tinerii canadieni nu sunt invincibili in fata bolii", a avertizat Theresa Tam, subliniind ca persoanele in varsta nu sunt singurele care risca sa se confrunte cu grave probleme de sanatate in caz de infectare.Potrivit aceleiasi surse, din totalul cazurilor de COVID-19 semnalate de Agentia pentru Sanatate Publica saptamana trecuta, "63% vizau tineri care aveau mai putin de 39 de ani, din care o treime (31%) au fost spitalizati".In Canada, saptamana trecuta au fost semnalate in medie 485 de cazuri noi de infectare in fiecare zi la nivelul intregii tari.In conditiile in care iesirea din izolare continua in Canada, Theresa Tam si-a indemnat compatriotii la prudenta si sa respecte masurile de distantare fizica si de igiena."Atat timp cat nu va exista un vaccin, coabitarea cu COVID-19 nu va fi lipsita de riscuri", a adaugat aceeasi specialista canadiana.Conform celor mai recente statistici disponibile, Canada a inregistrat pana in prezent aproximativ 113.800 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 8.900 de decese.Dispozitiile de sanatate publica sunt in mare parte respectate in Canada, dar exista si opinii refractare.Mai multe sute de persoane s-au reunit duminica in fata Adunarii Nationale din Quebec - dupa o manifestatie similara care a avut loc cu o zi inainte la Montreal - pentru a protesta fata de purtarea mastii, devenita de acum o dispozitie obligatorie in provincia francofona, considerand ca aceasta masura aduce atingere drepturilor si libertatilor lor.Manifestantii, printre care s-au aflat si persoane care se opun vaccinarii, au scandat sloganuri precum "Nu mastilor!" si "Libertate!" si au rostit discursuri ostile fata de guvernul din Quebec si in special fata de directorul agentiei locale de Sanatate Publica, medicul Horacio Arruda, potrivit Radio Canada.