Blugii rupti sau mulati pe picior, interzisi in Coreea de Nord: "Trebuie sa fim vigilenti si sa veghem la aparitia celui mai mic semn al stilului de viata capitalist"

Potrivit sursei citate, un apel in acest sens a fost facut intr-un articol aparut in Rodong Sinmun - publicatia Partidului Muncitoresc Coreean - in care s-a aratat ca "tentativele de a implementa socialismul in alte tari au esuat din cauza invaziei stilului de viata capitalist"."Istoria ne-a invatat o lectie cruciala: aceea ca o tara poate deveni vulnerabila si, in cele din urma, poate sa intre in colaps, in ciuda puterii sale economice sau militare, daca se lasa influentata de alte culturi", se arata, potrivit digi24.ro , in articolul din publicatia nord-coreeana.Tunsorile "mullet" au fost si ele interzise din aceste motive. Nu e de mirare, din moment ce in Coreea de Nord , femeile au la dispozitie doar 18 tipuri de tunsori standard, iar barbatii isi aranjeaza coafura dupa modelul liderului suprem Kim Jong Un."Trebuie sa fim vigilenti si sa veghem la aparitia celui mai mic semn al stilului de viata capitalist si sa luptam impotriva lui pana cand acesta dispare", se arata in articolul din publicatia nord-coreeana.