Aproape toate persoanele care au murit de COVID-19 in SUA erau nevaccinate

Concret, o analiza a datelor arata ca infectarile "rebele" ale celor vaccinati complet au fost sub 1.200 la mai mult de 853.000 de spitalizari Covid.Potrivit Associated Press, doar 150 din mai mult de 18.000 de decese Covid din mai au fost ale unor oameni vaccinati complet.Conform cifrelor, 63% din americanii eligibili, cei in varsta de peste 12 ani, au primit cel putin o doza de vaccin si 53% sunt vaccinati complet.Expertii de la CDC sustin ca grupurile nevaccinate se vor confrunta cu decese in toamna si in iarna, cand este asteptat al patrulea val.