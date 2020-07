Toate taxele de drum pentru o calatorie cu masina in Grecia. Totalul pentru o familie de romani formata din trei persoane

Primii bani pe care turistii romani trebuie sa-i achite sunt incasati la granita Romaniei cu Bulgaria. Soferii trebuie sa achite vinieta, taxa aferenta calatoriei pe drumurile din Bulgaria. Taxa poate fi platita fizic, la punctele de trecere a frontierei sau electronic. Incepand din 1 ianuarie 2019, in Bulgaria a fost introdusa vinieta electronica, care poate fi achizitionata printr-o aplicatie de mobil. Poate fi accesata pe pagina web ( https://web.bgtoll.bg/ ) sau pe un terminal din benzinarii. Site-ul se deschide in bulgara, dar din meniul (plasat in dreapta sus) exista varianta pentru limba romana si engleza.Pretul vinietei electronice pentru mijloacele de transport pana in 3,5 tone pe saptamana este de 37,09 lei, pentru o luna costa 74,18 lei, pentru 3 luni - 133,53 lei, pentru un an - 239,86 lei. Mai exista si varianta vinietei pentru sfarsitul de saptamana. Costa 24,73 lei si este valabila incepand de vineri, ora 12:00, pana duminica la ora 23:59.Autovehiculele care depasesc 3,5 tone nu pot circula cu viniete avand valabilitate de doar 24 de ore.Nu este posibila o modificare dupa inregistrarea in sistemul de taxe de trecere.Vinieta de hartie nu se mai lipeste pe parbriz, ci este verificata electronic.Autovehiculele cu mai putin de 4 roti sunt scutite de plata vinietei. Masinile cu remorca, a caror greutate totala permisa depaseste 3,5 tone, au nevoie de o vinieta suplimentara pentru remorca din aceeasi categorie.Informatii despre starea drumurilor din Bulgaria sunt accesibile online pe site-ul http://www.roads-bg.eu/ . Drumurile bune sunt reprezentate prin culoarea verde, iar drumurile stricate sau in constructie sunt marcate cu rosu.In punctele de trecere ale frontierei cu Bulgaria se mai platesc si urmatoarele taxe de pod sau de transport cu bacul:Bechet (Romania) - Oriahovo (Bulgaria): autoturism - 60 lei, autoturism cu remorca - 90 lei, camion - 180 de lei, autocar - 180 de lei, microbuz - 140 de lei, motocicleta - 10 de lei.Calafat (Romania) - Vidin (Bulgaria): autoturism - 27 ron, vehicul mai mic de 7,5 tone - 54 ron, transport de persoane cu mai mult de 23 de locuri - 113 ronCalarasi (Romania) - Silistra (Bulgaria): autovehicul pana in 25 de tone - 290,27 ron, microbuz 8-22 locuri 96,76 ron, autoturism - 48.38 ron, motocicleta - 24.19 ronGiurgiu (Romania) - Ruse (Bulgaria): vehicul pana in 7,5 tone - 53 lei, autoturism 8+1 locuri - 13 lei.Odata ajuns in Grecia, calatorul roman nu mai trebuie sa plateasca vinieta. Va achita, in schimb, taxa pe autostrazi.Autostrada AegeanFoto: Agean Motorway Autostrada Egnatia OdosFoto: Egnatia Odos KAT1 - biciclete, tricicleteKAT2 - vehicule cu remorca si inaltime de pana la 2,70 mKAT3 - camioane, autobuze si alte vehicule cu mai putin de patru osiiKAT4 - camioane si alte vehicule cu patru sau mai multe osiiAutostrada A7 - MoreasFoto: Moreas Cat. 1 - motocicleteCat. 2 - vehicule cu sau fara remorcaCat. 3 - vehicule cu 2-3 osii cu sau fara remorca, de peste 2,20 m inaltimeCat. 4 - vehicule cu sau fara remorca cu mai mult de 4 osii, de peste 2,20 m inaltime.La final, dupa traversarea Greciei pe autostrada, se ajunge, eventual, in punctul in care turistii trebuie sa traverseze portiuni de mare cu feribotul. Preturile variaza semnificativ, in functie de numarul de kilometri parcursi, dimensiunea autovehiculului sau numarul de persoane aflate in masina.Ziare.com a facut o simulare a costurilor de drum pe traseul Bucuresti-Thassos pentru o familie de trei persoane care se deplaseaza cu un autoturism. Traseul cel mai scurt catre insula Thassos are 640 de kilometri si poate fi parcurs in aproximativ 10 ore, prin punctul de trecere al frontierei dintre Bulgaria si Grecia de la Makaza. Vama de la Makaza este, teoretic, temporar inchisa, pana pe data de 15 iulie, potrivit autoritatilor din Grecia.O familie de trei persoane care isi petrece vacanta pe insula Thassos si urmeaza traseul prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse va suporta urmatoarele cheltuieli:- taxa de la podul Giurgiu-Ruse - 13 lei pe autoturism (in Bulgaria plata taxei de pod se poate face doar in euro (fara monede), in leva sau cu card bancar;- vigneta de 37,09 lei pentru o saptamana;- taxa de autostrada (A2 Egnatia Odos) de 0,50 euro (2,42 lei) la intrarea prin punctul Salonic;- taxa de feribot (Keramoti-Limenas) de 4 euro (19,35 lei) de persoana si de 18 euro (87,06 lei) pentru un autoturism de pana la 4,25 metri lungime.Totalul pentru familia de trei persoane este de 197,62 lei.