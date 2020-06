Tokyo: Mii de oameni au participat la un mars Black Lives Matter

Ziare.

Manifestantii au defilat pe strazile din cartierele Shibuya si Harajuku scandand si afisand mesaje de genul: "Rasismul este o pandemie"."Nu este suficient sa transmitem doar rugaciunile noastre. Trebuie sa schimbam societatea, nu doar pentru George Floyd, ci si pentru cei care au murit in trecut", a afirmat Shu Fukui, in varsta de 22 de ani.Organizatorii au anuntat ca la protest au participat 3.500 de persoane.In ultima perioada au avut loc numeroase proteste in mai multe tari, ca urmare a decesului lui George Floyd, american de culoare care a murit dupa ce un politist a stat cu genunchiul pe gatul sau timp de aproape noua minute.