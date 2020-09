Inca o statiune de top de pe litoralul Bulgariei "a capitulat". Majoritatea hotelurilor se vor inchide pana pe 10 septembrie

Numarul turistilor straini in Bulgaria a scazut, in 2020, cu 80%. Zborurile charter catre Varna s-au prabusit cu 59%, iar catre Burgas - cu 78%. Conform datelor Institutului National de Statistica (INS), cifra de afaceri a restaurantelor de pe litoralul bulgaresc a scazut cu aproape 90%, scrie Duma, citata de Rador.Dupa Albena, si hotelierii din Sunny Beach au anuntat ca vor inchide majoritatea hotelurilor pana pe 10 septembrie."Exista o scadere de 75% a turistilor si in muntii Rodopi. Sunt deschise in principal hotelurile mici, de familie, si casele de oaspeti. Hotelurile mari lucreaza cu turisti straini care nu au cum sa viziteze acum Bulgaria. Exista acolo o scadere de peste 85%", a declarat Pantelei Memtsov, de la RTA". Asociatia considera ca masurile pentru sprijinirea sectorului au intarziat.In prezent, exista putini turisti din Germania, Polonia si Ucraina . Din cauza lipsei zborurilor charter, Bulgaria se bazeaza pe turistii care vin cu transport auto, cum sunt majoritatea bulgarilor si romanilor. Plaja este relativ plina, deoarece exista si proprietari de apartamente in zona de vest, in mare parte bulgari, care se afla in proprietatile lor.Oamenii care cunosc statiunea Sunny Beach spun ca nu au vazut niciodata complexul atat de gol. Datele operatorilor turistici si cele ale aeroporturilor arata ca sute de chartere au fost anulate in aceasta vara, iar speranta de a avea mai multi turisti, cel putin in luna august, a fost si ea uitata.Odata cu inceputul lunii august, speranta pentru cel putin o luna puternica s-a naruit, dupa ce Marea Britanie nu a inclus Bulgaria pe lista tarilor sigure (sa zicem asa), iar cei care sosesc din Regatul Unit sunt supusi unei carantine de 14 zile."In Bulgaria exista o scadere de 75% a numarului de turisti. In general, acest lucru este observat si in Rodopi. Avem deschise in mare parte hoteluri mici si case de oaspeti. Exista probleme cu hotelurile mari, iar ele provin din faptul ca nu exista trafic de intrare. Aceste hoteluri functioneaza cu contracte cu turisti straini care nu pot vizita Bulgaria. Exista o scadere a turistilor cu peste 85%, ceea ce reprezinta o lovitura imensa pentru sector", a declarat Pantelei Memtsov, presedintele Asociatiei Regionale de Turism Rodopi.