Tragedie in Indonezia, in urma unui incendiu la bordul unui feribot. Ce s-a intamplat cu pasagerii

Imagini impresionante furnizate de salvatori

Potrivit presei internationale, feribotul KM Karya Indah se indrepta catre orasul Sanana, in arhipelagul Moluce, atunci cand a izbucnit incendiul, iar unii pasageri au sarit in apa."Erau 275 de persoane la bord, dintre care 274 au fost evacuate in siguranta", a declarat la postul Kompas TV Muhammad Arafah, insarcinat cu operatiunea de salvare. "Cautam in continuare un barbat in varsta de 43 de ani", a anuntat el, adaugand ca cel putin 35 de pasageri sunt copii.Salvatorii au difuzat imagini impresionante in care feribotul apare intr-un nor de fum negru, in timp ce pasageri se aflau in apropiere, pe plute de salvare.Cei zece membri ai echipajului au fost arestati in cadrul unei anchete in vederea stabilirii cauzelor incendiului.Accidentele maritime sunt frecvente in Indonezia, din cauza lipsei intretinerii vapoarelor, care sunt un mijloc de transport popular intre cele 17.000 de insule ale arhipelagului.In 2018, aproape 160 de persoane au murit inecate dupa ce un feribot s-a scufundat in Lacul Toba, pe Insula Sumatra. In 2009, peste 300 de persoane au murit in naufragiul unui feribot, intre Insulele Sulawesi si Borneo.