Trasul apei dupa utilizarea toaletei ar putea raspandi bolile

"Viteza de raspandire este si mai mare atunci cand o toaleta e folosita frecvent, ca in cazul toaletelor unor familii numeroase, sau al toaletelor publice care servesc o zona dens populata", explica Ji-Xiang Wang, cercetator al Universitatii Yangzhou din China Oamenii de stiinta de la Universitatea Yangzhou au folosit simularile computerizate pentru a aproxima modul in care picaturile de apa se comporta.Ei au analizat doua tipuri de toalete, unul in care apa intra in vasul de toaleta dintr-o singura sursa si unul in care apa se scurge in vas pe intreaga margine a vasului."Rezultatele simularii sunt alarmante in ceea ce priveste transportul masiv ascendent al particulelor virale,", noteaza cercetatorii in studiul lor.In acest punct, trebuie precizat ca studiul a demonstrat faptul ca fluidele si particulele din vasul de toaleta pot ajunge in aer.In ceea ce priveste posibilitatea ca respectivele particule sa ne imbolnaveasca, va fi nevoie de studii suplimentare.Folosirea capacului poate fi eficienta in cazul toaletelor de acasa, dar, din nefericire, nu si in cazul celor publice."Fluxul zilnic de persoane intr-o toaleta publica este foarte mare, iar respectarea regulii lasatului capului, improbabila -in cazul pisoarelor pentru barbati, de-a dreptul imposibila. Astfel, un caz confirmat poate provoca un numar masiv de infectii. Din aceste motive, investigarea toaletelor in contextul prevenirii epidemiilor este imperativa", concluzioneaza acestia.