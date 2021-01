Tratatul de control al armelor nucleare dintre SUA si Rusia a fost prelungit. Care au fost conditiile

Numarul de focoase nucleare, limitat

Discutii intre Biden si Putin

Concret, cele doua mari puteri au ajuns la un acord privind extinderea tratatului semnat in 2010 si care expira luna viitoare, potrivit presei internationale.Documentul limiteaza numarul de focoase nucleare , rachete si bombardiere strategice pe care le pot avea Rusia si SUA. Vladimir Putin a prezentat un proiect de lege care prevede o prelungire de cinci ani a acordului ruso-american New Start privind limitarea armelor nucleare, care urmeaza sa expire pe 5 februarie, a anuntat marti camera inferioara a parlamentului rus.Noul presedinte american Joe Biden a avut o discutie cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa in Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate in centrul tensiunilor dintre cele doua tari rivale.Biden a anuntat de la inceputul mandatului sau de presedinte al SUA ca intentioneaza sa prelungeasca tratatul cu Rusia.