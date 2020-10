Trei astronauti au revenit pe Terra, dupa o misiune de 6 luni

Americanul Chris Cassidy si rusii Anatoli Ivanisin si Ivan Vagner au aterizat la ora 02:54 GMT in stepele din Kazahstan, fosta republica sovietica din Asia centrala, unde Rusia detine si administreaza cosmodromul Baikonur, potrivit imaginilor difuzate de agentia spatiala rusa (Roskosmos).In imagini a fost surprins momentul in care Chris Cassidy l-a salutat cu cotul pe un reprezentant al oficialilor sositi la locul aterizarii, inainte ca cei trei astronauti sa fie dusi spre un cort in care urmau sa fie supusi unor examene medicale."Ce mai faceti?", a intrebat astronautul american, zambitor, exprimandu-se in limba rusa.In plina pandemie de coronavirus, cei trei astronauti au parasit Terra zburand spre ISS in data de 9 aprilie. Inainte de lansare, ei au fost plasati in izolare in centrul de antrenament de langa Moscova si si-au luat la revedere de la cei dragi fara public, rudele lor nefiind autorizate sa asiste la ultima lor conferinta de presa.Lor li s-au alaturat la bordul statiei, pe 31 mai, americanii Bob Behnken si Doug Hurlez, care au realizat primul zbor in spatiu efectuat cu echipaj uman de o companie privata, SpaceX. Acea misiune a marcat revenirea vehiculelor de transport americane pe ISS, dupa o intrerupere de noua ani, pe durata careia echipajele de astronauti au ajuns la bordul statiei doar cu ajutorul capsulelor rusesti Soiuz.Inainte de a reveni pe Terra dupa cea de-a treia misiune a lui in spatiu, americanul Chris Cassidy, in varsta de 50 de ani, a distribuit pe Twitter o fotografie cu probele de sange pe care astronautii trebuie sa le recolteze in timpul misiunii lor pe ISS."Care este pretul revenirii pe Terra? Opt eprubete de sange! Cele sapte prezentate in aceasta fotografie au fost prelevate de dimineata pentru a fi plasate in congelatorul nostru, iar cea de-a opta va fi recoltata chiar inainte de desprinderea de ISS", a scris astronautul american intr-un mesaj care insoteste imaginea."Mama, ma intorc acasa!", a scris la randul lui pe Twitter, miercuri, cosmonautul Ivan Vagner, in varsta de 35 de ani, aflat la prima sa misiune in spatiu. Anatoli Ivanisin a finalizat cea de-a treia misiune in spatiu.Pe 13 octombrie, vehiculul Soiuz MS-17, avandu-i la bord pe americanca Kathleen Rubins si rusii Serghei Rijikov si Serghei Kud-Svercikov, s-a conectat la ISS.ISS este unul dintre rarele exemple de cooperare dintre Moscova si Washington . Saisprezece tari participa la acest proiect stiintific, un avanpost si laborator spatial plasat pe orbita in 1998, construit cu un buget total de 100 de miliarde de dolari, finantat in cea mai mare parte de Rusia si Statele Unite.Statia orbitala urmeaza sa fie dezmembrata pe parcursul deceniului urmator, din cauza uzurii tehnice si morale a structurilor sale componente.