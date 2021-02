Valul de frig din Texas face victime. Trei copii si bunica lor au murit intr-un incendiu, dupa ce au incercat sa se incalzeasca la semineu

Nu mai putin de 3.000.000 de locuinte din Texas au rama sfara curent electric de la inceputul saptamanii trecute dupa ce temperaturile au ajuns la -18 grade Celsius. O parte dintre rezidenti au fost transportati in adaposturi provizorii, dar altii au ramas in casele lor inghetate.In suburbia Sugar Land, din Metropola Houston, o familie formata din mama, bunica si copiii in varsta de 5, 8 si 11 ani, a aprins semineul pentru a face fata temperaturilor scazute "Am jucat carti, cei mici, incercau sa o invete pe bunica lor din tainele unui joc. In jur de 21.30 ne-am bagat cu totii in pat. Urmatorul lucru pe care il stiu clar e ca m-am trezit in spital", a spus Jackie Nguyen, mama copiilor si singura supravietuitoare, pentru CNN, potrivit libertatea.ro Potrivit rapoartelor autoritatilor, 60 de oameni au murit din cauza frigului in SUA . Presedintele american Joe Biden a declarat stare de dezastru major in Texas, statul cel mai afectat de valul de frig extrem care a lovit SUA.