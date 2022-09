Trei fosti detinuti de la Guantanamo au intrat in greva foamei in Slovacia

Trei fosti detinuti de la inchisoarea Guantanamo din SUA, care au fost mutati in Slovacia, au intrat in greva foamei pentru a potesta impotriva conditiilor de la unitatea in care sunt tinuti in prezent.

Seful Amnesty din Slovacia, Branislav Tichy, a declarat ca unul dintre prizonieri a informat grupul despre protest prin telefon joi.

Tichy spune, citat de Associated Press, ca cei trei, care au ajuns in Slovacia in ianuarie, sunt frustrati pentru ca sunt izolati, "in conditii similare cu cele din Guantanamo", in tabara pentru straini in vestul Slovaciei.

Bernard Priecel, directorul Oficiului pentru migrare a Ministerului de Interne, a negat alegatiile. Acesta a spus ca cei trei sunt liberi sa mearga la restaurant sau sa vada un doctor si ca vor fi mutati in curand intr-un centru pentru intregrare fara restrictii de miscare.