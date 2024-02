Trei jurnalisti CNN au demisionat dupa retragerea unui articol despre legaturi intre Trump si Rusia

Trei jurnalisti CNN, intre care unul distins cu un premiu Pulitzer, au demisionat dupa ce un articol la care au lucrat, ce sugera existenta unei legaturi suspecte intre un aliat al presedintelui american Donald Trump si un fond de investitii rus, a fost retras, vineri, de pe site-ul institutiei media.

Cei trei jurnalisti sunt Thomas Frank, reporter pentru "CNN Investigates", care a scris articolul, Lex Haris, angajat CNN din 2001, devenit recent lider al unui departament de investigatii nou format, si Eric Lichtblau, distins cu un premiu Pulitzer pentru munca sa la The New York Times, in 2006.

Eric Lichtblau a fost angajat in functia de editor la CNN in urma cu cateva luni.

Dupa retragerea articolului, CNN a transmis un mesaj prin care ii cere scuze subiectului materialului - Anthony Scaramucci, consilier principal al presedintelui Statelor Unite ale Americii.

"Vineri, CNN a retras un articol publicat de echipa mea. Ca editor executiv al acestei echipe, am demisionat. Colaborez cu CNN din 2001 si sunt sigur de un lucru? Aceasta este o institutie media care pretuieste acuratetea si corectitudinea mai mult decat orice altceva. Eu parasesc CNN, dar voi continua sa lucrez dupa aceste principii oriunde voi merge", a declarat Lex Haris, potrivit CNN.

CNN a transmis ca motivul principal pentru retragerea articolului despre Anthony Scaramucci a fost ca acesta nu a trecut prin procedura obisnuita de verificare a faptelor inainte de a fi publicat. Incalcarea acestei proceduri a deranjat mai multi directori executivi ai CNN.