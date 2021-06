Trei membri ai organizatiei Medici Fara Frontiere, rapiti si ucisi de rebeli in Etiopia

Un coordonator de urgenta spaniol si doi lucratori etiopieni au fost gasiti morti langa vehiculul lor vineri, la o zi dupa ce s-a pierdut contactul cu grupul, transmite DPA.Circumstantele deceselor nu au fost clare imediat.''Condamnam acest atac asupra colegilor nostri in termenii cei mai fermi si vom cauta sa aflam ce s-a intamplat", a declarat MSF intr-un comunicat.Potrivit armatei etiopiene, informatii initiale indica faptul ca rebeli din Frontul de Eliberare a Poporului Tigray (TPLF) i-au rapit si ucis pe cei trei.Armata a insistat apoi sa escorteze reprezentantii mass-media si ai organizatiilor umanitare din motive de securitate.Guvernul etiopian a lansat in noiembrie o ofensiva militara impotriva TPLF, care detinuse pana atunci puterea in regiunea Tigray din nordul Etiopiei. De atunci, trupe si militii eritreene s-au implicat in conflict.Intre TPLF si guvernul central existau de ani de zile tensiuni.Sute de mii de persoane din Tigray depind de ajutorul umanitar, dar grupurile de ajutorare nu au avut acces deplin la cei care au de mult timp nevoie de el, din cauza situatiei de securitate si a obstacolelor birocratice.