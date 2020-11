Peru: Trei morti in cursul manifestatiilor impotriva noului presedinte

When there were protests in USA the world supported them now I am asking the world to support Peru in our crisis pic.twitter.com/x8VvVSE25q - ari*x͜x🇵🇪 𐂂ⁿᵒ ᵗˡᵉⁿᵉ ᵖʳᵉˢˡᵈᵉⁿᵗᵉ (@ari_vol_6) November 13, 2020

In raspuns la reprimarea violenta a protestelor, liderului Congresului din Peru, Luis Valdez, a cerut demisia "imediata" a noului sef de stat, in declaratii la postul de televiziune N.Primarul din Lima, Jorge Munoz, din acelasi partid al Actiunii Populare ca Manuel Merino, a cerut la randul sau demisia acestuia, la doar cinci zile de la instalarea in functie.Biroul avocatului poporului din Peru a anuntat decesul la spital al unui manifestant de 25 de ani care prezenta rani de glont si a mentionat ca alti 13 manifestanti au fost raniti, denuntand folosirea abuziva a fortei de catre politie.Putin mai tarziu, arhiepiscopul din Lima, Carlos Castillo, a condamnat si el represiunile politiei si a anuntat la televiziunea de stat ca a aflat de existenta unui "al treilea deces".Protestele vin dupa ce luni parlamentul din Peru a votat pentru destituirea presedintelui Martin Vizcarra pentru "incapacitate morala", fiind acuzat ca a luat mita in timp ce era guvernator, in 2014. Instalarea la presedintie a lui Merino (centru-dreapta), fost presedinte al legislativului, a generat manifestatii de protest la Lima si in alte orase.Sambata, mii de manifestanti, in general foarte tineri, au iesit din nou in strada in a sasea zi consecutiv in mai multe orase pentru a cere demisia lui Merino, respingand ceea ce sustin ca a fost o lovitura de stat parlamentara. Tinerii au arborat pancarte cu mesaje ca "Merino, nu esti presedintele meu", "Merino impostor" si "Peru s-a trezit".Sapte din 18 ministri ai lui Merino si-au anuntat demisia sambata, dupa reprimarea protestelor, inclusiv cel al sanatatii, Abel Salinas, potrivit presei locale.In schimb, premierul conservator Antero Flores Araoz (78 de ani) a exclus ca seful statului sa se retraga la presiunea strazii. "Nu prevede sa se retraga intrucat milioane de peruani il sustin. Din pacate, acestia stau acasa si nu i-as invita sa iasa", a spus premierul.