Jaf urias la Muzeul din Dresda. Hotii au furat bijuterii si diamante in valoare de 1 miliard de euro

Trei persoane arestate, de nationalitate germana, sunt "suspecte" ca ar fi participat la jaful Muzeului Grunes Gewolbe din Dresda, au indicat, intr-un comunicat, Parchetul si Politia care au condus marti dimineata o operatiune in mai multe regiuni din Germania in legatura cu acest caz.O serie de 18 perchezitii vizand "apartamente, garaje si vehicule" sunt in curs, in special la Berlin, pentru a incerca sa gaseasca obiectele furate, precizeaza autoritatile. Au fost mobilizati 1.638 de politisti in regiunile din Germania.Jaful a avut loc la sfarsitul lui noiembrie 2019 si hotii au furat zeci de piese care contin mai multe sute de diamante, intre care unul de 49 de carate.Conducerea Grunes Gewolbe a caracterizat obiectele furate de o valoare istorica si culturala "inestimabile". Potrivit celor de la The Guardian valoarea bunurilor se ridica la aproape 1 miliard de euro.Hotii au patruns, in zori, in muzeul din acest oras baroc al fostei Republici Democrate Germane si au furat de aici, in cateva minute, podoabe datand din secolul al XVIII-lea, cuprinzand bijuterii si pietre pretioase.Grune Gewolbe are 10 incaperi in care sunt expuse peste 3.000 de obiecte, de la bijuterii la capodopere consacrate. Cladirea a fost afectata de bombardamentele din Cel De-al Doilea Razboi Mondial si nu a fost restaurata pentru a fi redeschisa decat in 2006.Este vorba despre al doilea furt de amploare din ultimii ani in Germania, dupa ce o moneda de aur de 24 de carate uriasa, cantarind 100kg, a disparut la Berlin din Muzeul Bode Museum.Spargatorii au vizat sectiunea istorica a colectiei detinute de muzeu. Colectia Grunes Gewolbe a fost creata intre 1723 si 1730 la porunca lui August al II-lea, Elector de Saxonia (ca Frederic Augustus I), rege al Poloniei si Mare Duce de Lituania.In prezent, exponatele muzeului sunt prezentate in doua sectiuni. Colectia istorica este expusa in camera originala a muzeului restaurata la parterul palatului regal din Dresda. Anumite exponate sunt plasate in Neues Grunes Gewolbe, la urmatorul etaj al palatului.Unul dintre cele mai valoroase exponate din colectia muzeului este un diamant verde, de 41 de carate, expus in prezent la Muzeul Metropolitan de Arta din New York.