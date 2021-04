Trenurile japoneze vor rula cu 210 kilometri pe ora prin cel mai lung tunel submarin din lume pentru a castiga trei minute

Unde se afla tunelul gigantic

Trenurile ruleaza in mod normal cu maxim 160 km/h prin acel tunel , dar crescand viteza va scadea cu doar 3 minute parcursul pe 820 km.Trenurile vor circula cu viteza maxima de 210 km/h intre 3 si 6 mai, in asa numita "Golden Week", o saptamana cu mai multe sarbatori, cand si traficul va fi mai mare.Prin aceasta crestere temporara de viteza va scadea cu doar 3 minute timpul de parcurs pe linia de 824 km Tokyo - Shin-Hakodate-Hokuto. Trenurile deja erau foarte rapide si faceau 3 ore si 57 minute, iar in acele zile vor face 3 ore si 54 minute, viteza medie fiind de 206 km/h.Practic, trenurile vor face prin tunelul gigantic 16 - 17 minute, in loc de 19 - 20 de minute.Tunelul se afla intre insulele Honshu si Hokkaido si a fost construit intre 1971 si 1988, dupa investitii de 7 miliarde dolari, fiind una dintre minunile ingineresti din a doua parte a secolului 20.Traversand tunelul, trenurile parcurg cei 149 km dintre garile Shin - Aomori si Shin-Hakodate-Hokuto in 56 - 63 minute, in functie de tren.Tunelul este tranzitat si de trenuri de marfa ce ruleaza cu maxim 110 km/h. Problema cu viteza in tunel tine de faptul ca undele de presiune cauzate de trenurile de mare viteza pot duce la desprinderea containerelor trenurilor de marfa ce vin din sens opus.Teoretic ar fi posibil ca trenurile sa ruleze cu 270 km/h prin tunel, dar viteza maxima a trenurilor Shinkansen era limitata la 140 km/h cand au inceput sa circule prin acest tunel, in mai 2015. In martie 2019 viteza a fost ridicata la 160 km/h.