Un tribunal din Moscova a validat refuzul anchetarii cu privire la otravirea lui Navalnii

O purtatoare de cuvant a Tribunalului Militar 235 al Garnizoanei Moscova a confirmat AFP ca plangerea principalului opozant al Kremlinului, care ispaseste o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare intr-o colonie penitenciara, a fost respinsa.Opozantul le reproseaza anchetatorilor faptul ca nu au deschis o ancheta cu privire la otravirea sa la Tomsk, la 20 august.Victima a unei substante identificate de laboratoare europene ca fiind noviciok, un agent neurotoxic militar pus la punct in epoca sovirtica, Navalnii s-a aflat mai multe saptamani in coma in Rusia si apii in Germania, de unde a revenit in ianuarie, cand a fost arestat imediat.Condamnat intr-un dosar de frauda din 2014, pe care-l denunta drept un caz politic, el este vizat de multiple alte proceduri judiciare. Navalnii acuza serviciile ruse de securitate FSB ca se afla la originea otravirii sale, la ordinul lui Vladimir Putin Politia rusa a lansat in august un "examen preliminar" dupa spitalizarea lui Navalnii, a inspectat locurile pe unde a trecut si a interogat martori.Insa ea a apreciat ca niciun element nu permite sa se spuna ca s-a comis vreo "infractiune".Iar nicio analiza ruseasca nu a evidentiat, potrivit autoritatilor, vreo substanta toxica in organismul sau.Rusia respinge indemnuri ale Occidentului la o ancheta, apreciind, prin diverse versiuni, ca Aleksei Navalnii nu a fost otravit si acuzand servicii secrete straine sau igiena personala a opozantului.