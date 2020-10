Tribunalul Constitutional polonez inaspreste legea avortului. Se interzice autorizarea intreruperii voluntare a sarcinii in cazul unei malformatii grave a fatului

Presedinta Curtii Julia Przylebska a declarat ca legislatia existenta care autorizeaza avortul in cazul foetusilor malformati este "incompatibila" cu Constitutia poloneza.Aceasta hotarare a provocat o reactie critica imediata din partea Comisarului insarcinat cu drepturile omului la Consiliul Europei (CoE) Dunja Mijatovic. "Eliminarea aproape a tuturor motivelor avortului legal in Polonia echivaleaza practic cu o interzicere a acestuia si incalca drepturile omului", denunta intr-un comunicat comisarul.Aceasta hotarare "se traduce in avorturi clandestine sau (practicate) in strainatate in cazul celor care au mijloacele sa o faca si in suferinte suplimentare in randul celorlalati", insista ea.Potrivit dorintei Partidului Ordine si Justitie (PiS, nationalist, ultracatolic), hotararea restrange dreptul la avort numai la cazul unui pericol de moarte a femeii insarcinate, al sarcinii in urma unui viol sau unui incest.Liderul Partidului Popular European (PPL) Donald Tusk, fostul presedinte al Consiliului European, si-a exprimat de asemenea idignarea fata de acest verdict. "Ridicarea problemei avortului si decizia acestui pseudo-tribunal in mijlocul furtunei pandemice este mai mult decat cinism. Este o ticalosie politica", a scris pe Twitter fostul premier polonez.Tribunalul Constitutional - reformat de catre Guvernul PiS - este acuzat frecvent de faptul ca este alcatuit din judecatori loiali formatiunii aflate la putere. Potrivit unor date oficiale, Polonia, o tara cu 38 de milioane de locuitori, a inregistrat in 2019 numai aproximartiv 1.100 de avorturi, dintre care majoritatea zdrobitoare autorizate din cauza unor malformatii ireversibile ale fatului.Potrivit unor ONG-uri, numarul avorturilor practicate in mod clandestin in Polonia sau in clinici straine ar atinge 200.000 pe an. Numeroase femei si organizatii de apararea drepturilor femeilor au protestat fata de tentative de inasprire a legii, insa pandemia covid-19 a complicat mobilizarea.