Patru noi cazuri de tromboze, dintre care doua decese, in Franta dupa vaccinarea cu AstraZeneca

De la inceputul vaccinarii cu acest ser, exista in total "34 de cazuri, dintre care 11 decese" din cauza trombozelor rare survenite in Franta, din peste 4.068.000 de inoculari realizate pana pe 6 mai, a precizat luni Agentia franceza a medicamentului (ANSM).Aceste patru cazuri au survenit in cazurile a doua femei, in varsta de 60 si 70 de ani, si a doi barbati de peste 50 de ani.Complicatiile observate se refera la o tromboza venoasa cerebrala in cazul a doua dintre ele, o tromboza splanhnica (digestiva, n.r) si o tromboza venoasa profunda asociata cu o embolie pulmonara, precizeaza ANSM, conform celui de-al 11-lea raport de farmacovigilenta referitor la acest vaccin.Din 19 martie 2021, utilizarea vaccinului Vaxzevria de la AstraZeneca este rezervata in Franta pentru persoanele cu varsta de 55 de ani si peste, aminteste agentia de sanatate.Mentinerea utilizarii pentru aceasta categorie de varsta a fost recomandata pe 12 mai de Inalta Autoritate de Sanatate (HAS), care a reafirmat in acelasi timp "utilitatea incontestabila" a vaccinului.