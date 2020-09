Trump a admis ca a minimalizat gravitatea situatiei create de noul coronavirus. "Inca fac acest lucru pentru ca nu vreau sa creez panica"

"Am vrut mereu sa diminuez. Inca fac acest lucru pentru ca nu vreau sa creez panica", a spus Trump, potrivit unor extrase din carte publicate de cotidianul Washington Post. Inregistrari audio ale interviurilor publicate in carte sunt disponibile pe site-ul CNN.Presedintele Trump parea sa fie la curent la inceputul lunii februarie despre modul in care virusul este transmis, in pofida faptului ca luni intregi a respins ideea purtarii de masti."Se transmite prin aer", a spus Trump. "Este mai puternic decat atingerea. Nu trebuie sa atingi lucruri. Ok? Dar aerul, doar respiri si asa s-a transmis. Si deci este foarte dificil. Este foarte delicat. De asemenea, este mai periculos decat chiar gripa", a afirmat el.Trump a vorbit adesea public despre faptul ca virusul pur si simplu dispare.SUA au fost una dintre cele mai afectate natiuni de pandemie. Peste 180.000 de oameni au murit din cauza infectarii cu noul coronavirus."Aceasta va fi cea mai mare amenintare la adresa securitatii nationale cu care va confruntati in timpul presedintiei", a declarat consilierul pentru securitate nationala Robert O'Brien. Cu toate acestea, cateva luni mai tarziu, Trump i-a spus lui Woodward ca nu isi aminteste avertismentul.Kayleigh McEnany, secretarul de presa al presedintelui, a declarat jurnalistilor ca "presedintele nu a mintit niciodata publicul american in legatura cu COVID-19" si a insistat asupra faptului ca acesta se concentreaza doar pe asigurarea starii de calm in mijlocul acestei pandemii. "Am facut o treaba foarte buna", a spus ea.