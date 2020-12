Donald Trump, infrant definitiv in tentativa de-a intoarce rezultatul alegerilor. Decizia luata de Curtea Suprema din SUA intr-un proces inceput de statul Texas

Instanta a decis ca Texasul nu are dreptul sa intervina in organizarea alegerilor in alte state.In timp ce marii alegatori urmeaza sa se reuneasca luni pentru a-si inregistra voturile, Donald Trump refuza totusi sa accepte infrangerea sa in fata democratului Joe Biden si da asigurari ca alegerile i-au fost ''furate''.Respingerea ''ferma si rapida'' a recursului ''nu este o surpriza'', a reactionat un purtator de cuvant al lui Joe Biden, denuntand ''incercarile nefondate'' din tabara miliardarului republican si ''atacurile impotriva procesului democratic''.In lipsa unor dovezi tangibile care sa sustina acuzatiile de ''frauda masiva'', cele 50 de plangeri depuse de aliatii lui Donald Trump in Statele Unite au fost toate - cu o singura exceptie - respinse de instante sau abandonate.Citeste si: Presedintele AUR vrea reintroducerea armatei obligatorii in Romania: "Nu in sens de 3 luni sau 6 luni, ci pentru toti cei doritori"