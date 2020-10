Trump acuza media ca stimuleaza intentionat o frenezie in legatura cu inmultirea cazurilor de coronavirus

Cases up because we TEST, TEST, TEST. A Fake News Media Conspiracy. Many young people who heal very fast. 99.9%. Corrupt Media conspiracy at all time high. On November 4th., topic will totally change. VOTE! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

"Cazurile se inmultesc pentru ca TESTAM, TESTAM, TESTAM. O conspiratie a media de fake news", a scris Trump intr-o postare.Desi numarul de teste este in crestere, si numarul de spitalizari este tot mai mare, un semn ca tot mai multa lume se imbolnaveste grav.Peste 80.000 de cazuri au fost raportate intr-o singura zi in weekend, un nou record, iar media pe sapte zile ramane ridicata, la niveluri nemaiintalnite in ultimele luni."COVID, COVID, COVID este folosit de ele (media - n.r.), in coordonare totala, pentru a schimba numerele privind marea participare la votarea anticipata. Ar trebui sa fie considerata o incalcare a legii electorale!", a scris el intr-o alta postare.Duminica, seful de cabinet de la Casa Alba , Mark Meadows, a parut sa renunte la lupta impotriva coronavirusului."Nu vom putea controla pandemia", a spus el la CCN, adaugand ca guvernul federal se va concentra pe vaccinuri si medicamente.Vorbind cu jurnalistii luni, Meadows a incercat sa retracteze comentariile, spunand ca administratia de la Casa Alba depune eforturi sa "invinga" pandemia, mai degraba decat doar sa o tina sub control.Intre timp, a aparut un nou focar printre angajatii de la Casa Alba, ce afecteaza in special persoane care lucreaza cu vicepresedintele Mike Pence.