Donald Trump denunta Bitcoin drept "o inselatorie impotriva dolarului"

"Bitcoin, pare pur si simplu o inselatorie. Nu-mi place pentru ca e o alta moneda in competitie cu dolarul", a spus Trump. Acesta crede ca dolarul ar trebui sa fie "moneda lumii".Pretul Bitcoin a scazut constant de la inceputul lunii mai si pana in prezent nu si-a revenit.Statul El Salvador a anuntat ca planuieste sa legalizeze Bitcoin ca mijloc legal de plata.Pretul criptomonedei a scazut cu aproximativ 10,000 de dolari in 2019 cand Trump, pe atunci presedinte, a declarat ca nu este "un fan al Bitcoin-ului si al altor criptomonede."Fostul consilier pe probleme de securitate nationala al lui Trump , John Bolton, a spus luni ca fostul presedinte a discutat de mai multe ori cu secretarul Trezoreriei din administratia sa, Steve Mnuchin, despre scoaterea in afara legii a criptomonedelor."Nu cred ca ar trebui sa avem toate aceste criptomonede. Cred ca ar trebui sa le reglementeze foarte, foarte tare. In administratia noastra a fost 6.000 de dolari si mai putin. Nu-mi place pentru ca este o alta moneda care concureaza impotriva dolarului. In esenta, este o moneda care concureaza cu dolarul. Vreau ca dolarul sa fie moneda lumii. Asta am spus mereu", a adaugat Trump in interviul de la Fox Business Network.