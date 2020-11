CNN: Administratia Trump blocheaza accesul lui Joe Biden la mesajele liderilor straini

In mod traditional, Departamentul de Stat sprijina corespondenta cu presedintele ales, motiv pentru care multe tari au inceput sa trimita in weekend mesaje la sediul diplomatiei americane.Insa Biden a fost obstructionat de administratia Trump sa aiba acces la resursele Departamentului de Stat, intrucat presedintele in exercitiu refuza sa recunoasca victoria lui Joe Biden in alegerile din 3 noiembrie. Astfel, zeci de mesaje adresate lui Biden nu au ajuns inca la destinatar.Echipa lui Joe Biden se afla in contact cu guverne straine fara implicarea Departamentului de Stat si Biden a avut numeroase convorbiri telefonice cu diversi lideri, printre care cancelarul german Angela Merkel si premierul canadian Justin Trudeau. Aceste convorbiri s-au desfasurat insa fara sprijinul logistic al Departamentului de Stat.''Ei (membrii echipei lui Joe Biden) ar prefera sa utilizeze resursele Departamentului de Stat'', a spus o sursa apropiata acestui dosar.Mai mult, secretarul de stat Mike Pompeo a refuzat marti sa recunoasca victoria lui Biden in scrutinul prezidential, afirmand ca "va exista o tranzitie lina catre a doua administratie Trump", ceea ce a agitat si mai mult mediul diplomatic, potrivit sursei citate.Joe Biden nu primeste nici informarile zilnice de la serviciile de informatii, iar daca administratia Trump continua sa blocheze o tranzitie tipica pana in jurul zilei investiturii (20 ianuarie), exista temeri ca administratia Biden se va confrunta cu o mare provocare pentru a-si prelua oficial mandatul. In trecut, Departamentul de Stat a facilitat procesul de tranzitie administrativa post-alegeri.Citeste si: SONDAJ Aproape 80% dintre americani considera ca Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale