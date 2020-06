Trump cere autoritatilor sanitare sa incetineasca ritmul de testare

Ziare.

Fara sa explice daca vorbeste serios, presedintele american a afirmat in fata sustinatorilor sai reuniti la Tulsa, in Oklahoma, ca testarea este "o arma cu doua taisuri"."Iata partea proasta: cand exista acest volum de testari, gasim mai multi oameni, descoperim mai multe cazuri", a continuat el la primul miting organizat in timpul pandemiei in Statele Unite."Asa ca i-am spus echipei mele "Incetiniti ritmul!". Ei fac teste, si iar teste...", a adaugat Donald Trump, a carui gestionare a crizei sanitare in SUA este mult criticata."El glumea evident pentru a denunta relatarea mediatica absurda", a adaugat, sub anonimat, un responsabil de la Casa Alba pentru AFP.Sase membri ai echipei de campanie a lui Trump au fost testati pozitiv cu Covid-19 si plasati in carantina cu cateva ore inainte de miting. Pa na acum, Oklahoma a inregistrat o crestere a cazurilor depistate.Statele Unite este cea mai afectata tara de noul coronavirus, cu mai mult de 2,2 milioane de cazuri si aproape 120.000 de morti la aproape 330 de milioane de locuitori.