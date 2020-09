Trump cere concedierea unei jurnaliste care a confirmat partial afirmatiile presedintelui la adresa militarilor morti in razboi

"Jennifer Griffin ar trebui concediata pentru acest tip de relatare. Nici macar nu ne-a sunat pentru o reactie. Fox News nu mai e ce-a fost", a scris vineri seara pe Twitter presedintele american, referindu-se la jurnalista Jennifer Griffin a postului Fox News, specializata pe subiecte de securitate nationala.In tweet-ul sau, Trump a insistat ca Griffin nu a confirmat "cea mai impudica" parte din materialul din revista Atlantic. "Totul dezmintit de multi martori", a mai scris presedintele american.Griffin a cautat sa confirme articolul din The Atlantic, care relata ca Donald Trump i-ar fi numit pe militarii americani morti in timpul primului Razboi Mondial drept "cretini" si "ratati".Jurnalista de la Fox News a declarat ca, potrivit unui inalt responsabil al administratiei Trump, presedintele american ar fi spus, apropo de razboiul din Vietnam: "A fost un razboi tampit. Oricine s-a dus acolo a fost un cretin".Pe de alta parte, Griffin citeaza doi fosti inalti responsabili ai administratiei Trump care confirma ca presedintele republican nu a vrut sa se deplaseze cu masina la un cimitir din apropiere de Paris pentru a aduce un omagiu militarilor americani morti in razboi.Citeste si: Militari morti in Primul Razboi Mondial, considerati niste "ratati" si "cretini" de catre Trump. Casa Alba dezminte aceste acuzatii