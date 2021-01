VIDEO Schimbare de atitudine din partea lui Trump. Condamna un "atac odios" si spune ca este "scandalizat de violenta"

Intr-o inregistrare video ce marcheaza o schimbare clara de ton, presedintele republican s-a declarat "scandalizat de violenta" creata de cateva sute de sustinatori ai sai care au invadat miercuri sediul Congresului."Tocmai am trait alegeri intense si emotiile sunt puternice", dar "trebuie sa ne calmam" a adaugat el, desi in ultimele doua luni Donald Trump a atatat spiritele inflamate, sustinand teorii ale conspiratiei."Ma voi concentra acum pe o tranzitie ordonata si linistita a puterii", a asigurat Trump in acest mesaj foarte aproape de un discurs de recunoastere a infrangerii sale in alegeri, fara totusi sa o spuna in mod explicit.Presedintele ales Joe Biden, a carui victorie a fost certificata de Congres in pofida atacului de miercuri asupra cladirii ce gazduieste cele doua camere ale parlamentului american, se va muta la Casa Alba peste 13 zile.Joe Biden a asumat deja rolul de conducator insarcinat cu vindecarea ranilor unei Americi ranite, despre care a spus ca a trecut printr-una din cele mai negre zile din istoria sa. Din Wilmington, el l-a acuzat pe Donald Trump ca de patru ani "a intensificat atacurile" impotriva institutiilor democratice americane, campanie care a "culminat" miercuri.Citeste si: Seful politiei Capitoliului de la Washington si-a anuntat demisia, dupa violentele extreme de miercuri