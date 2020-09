Trump despre liderul nord-coreean Kim Jong Un: "El si-a ucis unchiul si i-a plasat trupul pe scarile unei cladiri oficiale"

"El si-a ucis unchiul si i-a plasat trupul pe scarile unei cladiri oficiale", i-a spus Donald Trump jurnalistului de investigatie Bob Woodward, a carui noua lucrare, intitulata "Furie" (Rage), urmeaza sa fie publicata pe 15 septembrie."Capul i-a fost taiat si pus pe piept", a continuat presedintele american, potrivit unor fragmente din carte pe care AFP le-a putut consulta.Jang Song-Thaek, unchiul prin alianta al liderului nord-coreean, considerat la acea data numarul doi al regimului, a fost executat in decembrie 2013, oficial pentru ca "a tradat natiunea". Coreea de Nord nu a precizat niciodata in ce fel a fost executat Jang Song-Thaek, mai multe versiuni, toate extrem de atroce si adesea contradictorii, circuland in mass-media.Versiunea presedintelui american - care pare ca a dorit sa arate apropierea lui de liderul nord-coreean - este prima care face referire la o decapitare a unchiului prin alianta al lui Kim Jong Un.Kim "imi spune tot. El mi-a spus tot", sustine presedintele american in aceasta carte, care este o urmare a cartii "Frica. Trump la Casa Alba ", publicata de Woodward in 2018.Jurnalistul de investigatie Bob Woodward a intrat in posesia a 25 de scrisori "niciodata facute publice pana acum", pe care si le-au scris cei doi lideri, potrivit casei editoriale americane Simon&Schuster.In scrisorile lor, "Kim descrie legatura dintre cei doi lideri ca fiind demna de 'un film fantastic', in timp ce liderii se lanseaza intr-un menuet diplomatic extraordinar", afirma editorul pe pagina de pe Amazon consacrata cartii.Donald Trump si Kim Jong Un s-au intalnit de trei ori, prima data cu prilejul unui summit istoric in iunie 2018, la Singapore Cu toate acestea, negocierile asupra denuclearizarii Coreei de Nord nu au progresat deloc si sunt chiar intr-un punct mort dupa esecul celui de-al doilea summit, in februarie 2019, la Hanoi.Bob Woodward este cunoscut pentru dezvaluirile sale asupra afacerii Watergate, care a dus la demisia presedintelui Richard Nixon in 1974.