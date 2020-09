Donald Trump se contrazice singur cu privire la masurile luate impotriva COVID-19

Confruntat cu alegatorii inca indecisi, presedintele american a negat ca ar fi subapreciat pericolul coronavirusului in primavara, cand au aparut primele cazuri in Statele Unite, potrivit Stirile ProTv "Nu am minimalizat situatia. Ba chiar... in multe feluri, chiar am amplificat masurile pe care le-am luat. Actiunile mele au fost foarte solide", a declarat presedintele american."Nu ati recunoscut chiar dumneavoastra?""Ba da, pentru ca ceea ce am facut cu China ... am pus interdictie Europei, am pus interdictie... Am fi pierdut alte sute de mii de oameni, daca nu as fi impus restrictii".Presedintele american i-a spus, insa, cu totul altceva jurnalistului Bob Woodward, intr-o discutie privata, in martie."Am vrut mereu sa subapreciez situatia. Inca-mi place sa o minimizez, pentru ca nu vreau sa provoc panica", a mai sustinut Trump.Statele Unite se apropie de 200.000 de decese provocate de coronavirus, dar Trump nu isi asuma nicio responsabilitate pentru numarul mare de morti."Cred ca am fi avut doua milioane de morti daca nu am fi inchis granitele tarii".Intrebat de reporter daca nu are regrete, Trump a sustinut ca a facut o treaba minunata.In timp ce presedintele american tine mitinguri electorale unde mastile nu sunt obligatorii, in discutia cu alegatorii a pus chiar la indoiala eficacitatea lor si a sustinut ca rivalul sau democrat, Joe Biden , ar fi trebuit sa impuna obligativitatea lor."Au anuntat la Conventia Democrata ca vor introduce obligativitatea mastilor. Nu au facut-o, au renuntat, nu au mai facut-o. Si o intrebare buna ar fi, de ce Joe Biden... au anuntat ca vor introduce obligativitatea mastilor la nivel national", a declarat Trump.Acum, sunt o multime de oameni care nu vor sa poarte masti, crezand ca nu sunt bune.Joe Biden a cerut un ordin national pentru obligativitatea mastilor, dar nu are autoritatea sa impuna asa ceva. Doar presedintele poate sa faca asta. In orice caz, Donald Trump ramane optimist."O sa dispara, inca sustin asta. Veti dezvolta o... ceva ca o mentalitate de turma. Asta se va intampla, se va dezvolta o turma... Dar, cu un vaccin, cred ca (virusul, n.red.) va disparea foarte rapid".Numai ca expertii medicali nu sunt asa siguri ca un vaccin va insemna sfarsitul pandemiei."Toata lumea isi pune sperantele in vaccin, e foarte mult optimism in directia aceea. Nu e ca si cand apasam un intrerupator, inca trebuie sa facem multe in tara asta, ca sa salvam cat mai multe vieti. Vorbim (despre pandemie, n.r.) ca si cand ar fi in trecut, dar suntem inca in mijlocul ei", a declarat doctorul Sanjay Gupta.Un vaccin viabil e asteptat in noiembrie sau decembrie, dar va fi in cantitati limitate, spune directorul Centrului american pentru Controlul si Preventia Bolilor, medicul Robert Redfield. Acesta a adaugat faptul ca mastile ar putea oferi o protectie mai buna decat vaccinul.