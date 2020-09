Trump sustine ca directorul Centrului pentru controlul si prevenirea bolilor a fost ''confuz'' in legatura cu realizarea unui vaccin anti-COVID

Directorul CDC, virusologul Robert Redfield, a spus intr-o audiere in Congres ca un vaccin ar putea fi general disponibil "spre finalul celui de-al doilea trimestru, al treilea trimestru din 2021".Ulterior, la o conferinta de presa, Trump a afirmat ca, in opinia sa, va aparea un vaccin mult mai devreme, adaugand ca dupa audiere l-a convocat pe Redfield sa-i ceara lamuriri si ca acesta a parut sa fie derutat de intrebare."Cred ca a gresit cand a spus ceea ce a spus", a declarat Trump la conferinta de presa de miercuri. "Nu cred ca asta a vrut sa spuna. Cand a spus asa, cred ca era confuz", a explicat liderul de la Casa Alba El a mai apreciat ca un vaccin va fi disponibil in cateva saptamani si ca este in plan distribuirea acestuia imediat dupa aprobarea sa de catre Administratia SUA pentru alimente si medicamente (FDA).Donald Trump vrea progrese in demersurile de obtinere a unui vaccin inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, noteaza Reuters.Presedintele american l-a criticat pe directorul CDC si pentru afirmatiile acestuia in sensul ca o masca poate fi la fel de eficienta ca un vaccin."Numarul unu, nu este mai eficienta decat un vaccin si i-am transmis acest lucru" (lui Redfield, n.red.), a subliniat Trump.Acesta si-a reluat remarcile facute marti pe ABC News in sensul ca purtarea mastilor in restaurante poate fi problematica."Mastile au si probleme. Trebuie manipulate cu foarte mare atentie. Vad oameni in restaurante jucandu-se cu mastile", a mai spus Trump.Seful statului a mentionat ca are in continuare incredere in Redfield la conducerea CDC.Directorul CDC a afirmat in audierea sa din Congres ca un vaccin anti-COVID ar putea fi gata din noiembrie sau decembrie, primele doze urmand sa mearga la categoriile cele mai vulnerabile, dar ar putea dura pana la jumatatea anului viitor ca acesta sa devina disponibil pe scara larga, mentioneaza Reuters.