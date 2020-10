Donald Trump gafeaza: "Imi place mult de prim-ministrul Macron"

In cursul unui miting de campanie in statul Michigan, presedintele american, in campanie pentru realegerea sa, a facut greseala subliniind realizarile din mandatul sau.Dupa ce s-a referit la fostul acord de liber schimb cu Canada si Mexic , renegociat de atunci de catre el, Donald Trump si-a dat cu parerea despre Acordul privind schimbarile climatice de la Paris, din care Statele Unite s-au retras dupa alegerea sa in 2016."Stiti ce am mai oprit? Acordul de la Paris privind mediul. Imi place mult prim-ministrul Macron, dar l-am intrebat cum avanseaza acordul si nu prea mergea treaba", a declarat candidatul republican."V-am economisit miliarde de dolari, nimeni altul nu ar fi facut asta. Am spus ca este un dezastru, doreau +grosso modo+ sa ne ia bogatiile", a adaugat el.Presedintele american si omologul sau francez au legat o relatie apropiata la scurt timp dupa alegerea lui Emmanuel Macron, inainte ca relatiile dintre cei doi oameni politici sa se deterioreze sensibil.