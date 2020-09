Trump ii critica pe sefii Armatei si Pentagonului: "Ei vor sa nu faca nimic altceva in afara de a purta razboaie"

"Nu spun ca armata ma iubeste - soldatii ma iubesc, oamenii de la conducerea Pentagonului probabil ca nu, pentru ca ei vor sa nu faca nimic altceva in afara de a purta razboaie pentru ca toate acele companii minunate care fac bombe si fac planuri si fac orice altceva sa fie in continuare fericite", le-a spus Trump reporterilor de la Casa Alba Comentariile lui Trump survin dupa ce mai multe oficialitati din domeniul apararii au declarat pentru CNN ca relatiile dintre presedinte si conducerea Pentagonului sunt tot mai tensionate, potrivit postului de televiziune american.CNN noteaza ca exista ingrijorari potrivit carora acuzatiile de luni ale presedintelui american impotriva comandantilor armatei SUA ar putea avea un efect coroziv."Comentariile presedintelui despre motivatiile conducatorilor armatei nu doar ca dezonoreaza serviciul lor si al celor pe care ii conduc. Este o dovada tocmai a dispretului si nepasarii pe care el (Trump) incearca sa le nege", a declarat contraamiralul in retragere al Marinei americane, Kohn Kirby, in prezent analist la CNN.Pentagonul nu a raspuns unei solicitari de a comenta remarcile de luni ale presedintelui Trump.