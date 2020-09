Trump il eticheteaza pe rivalul sau Joe Biden drept "prost"

President Trump: "Biden's a stupid person. You know that." pic.twitter.com/M2EHXGPTjG - The Hill (@thehill) September 7, 2020

Presedintele republican, devansat in sondaje de catre rivalul sau democrat in vederea alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie, si-a multimplicat, intr-o conferinta de presa la Casa Alba , luni, atacurile impotriva acestuia si a partenerei sale de cursa, sentaorea Kamala Harris.Kamala Harris a avertizat ca nu ar avea incredere in Donald Trump, in cazul in care un vaccin impotriva COVID-19, o boala soldata cu 190.000 de morti in Statele Unite, ar fi disponibil inaintea scrutinului, asa cum spune locatarul Casei Albe."Joe Biden si partenera sa de cursa foarte de stanga, cea mai de stanga persoana din Congres, fie vorba in trecere, ci nu o personaa competenta din punctul meu de vedere, ar distruge aceasta tara, ar distruge aceasta economie, ar trebui sa prezinte imediat scuze din cauza retoricii anti-vaccin iresponsabile pe care o folosesc in acest moment", a declarat Trump, care l-a etichetat pe Biden drept "prost"."Asta discrediteaza stiinta", a apreciat presedintele american, acuzat de catre critici de faptul ca a fragilizat discursul expertilor sanitari de la inceputul epidemiei.