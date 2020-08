Trump isi recunoaste aprecierea fata de Putin: "Sunt un mare fan al tau"

Cu cativa ani inainte de a deveni presedinte, Donald Trump i-a spus presedintelui rus, Vladimir Putin, ca este un mare fan al sau. Comitetul de Informatii al Senatului a lansat marti o serie de scrisori, ca parte a raportului sau privind incercarile Rusiei de a interveni in alegerile prezidentiale din America in 2016.Intr-una dintre scrisori, Trump ii transmite felicitari lui Putin dupa ce a fost desemnat Omul Anului de revista Time in 2007. "Felicitari pentru titlul de " Omul Anului " din revista Time - cu siguranta meriti. Asa cum probabil ai auzit, sunt un mare fan al tau!", transmite Business Insider Intrebat despre acest raport, Trump a raspuns ca nu el a scris acest mesaj.Intr-o a doua scrisoare trimisa in 2013 Trump incearca sa il convinga pe Putin sa fie "invitat de onoare" la concursul Miss Univers din Moscova pe care el il organiza. Trump a spus pe atunci ca evenimentul ar fi "un mare tribut adus Moscovei si Rusiei", iar echipa lui a respins "multe tari competitoare in favoarea Rusiei". Acesta i-a mai solicitat presedintelui Rusiei o intalnire privata cu cateva zile inainte de competitie, fara sa specifice vreun motiv.Scrisoarea printata continea si un mesaj scris de mana specific stilului lui Trump: "CELE MAI FRUMOASE FEMEI DIN LUME!"Putin nu a participat la eveniment, dar a trimis un oficial senior din Kremlin in locul sau, potrivit raportului emis de Senat.Documentul a fost atasat in al cincilea raport, si probabil ultimul, de aproximativ 1000 de pagini, despre interventia Rusiei in alegerile din SUA.Raportul concluzioneaza ca legaturile dintre campania lui Trump in 2016 pentru prezidentiale si Rusia "reprezinta o amenintare grava la adresa contraspionajului".