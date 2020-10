FOTO VIDEO Trump a iesit din spital pentru a-si saluta sustinatorii

Trump drives by the press and supporters outside Walter Reed hospital. pic.twitter.com/3phtKthqTH - Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2020

Liderul de la Casa Alba purta masca si a fost filmat intr-un SUV negru, in care se mai aflau cel putin alte doua persoane. Presedintele si-a salutat din masina sustinatorii si s-a intors la spital.Intr-un clip video postat pe Twitter , inregistrat anterior, Donald Trump a anuntat ca urmeaza sa faca o vizita surpriza, mentionandu-i pe "mari patrioti din strada"."Am invatat multe despre COVID, am invatat experimentand eu insumi, este scoala vietii", a mai spus el in mesajul video."Nu este ce citim in carti, inteleg asta si este ceva foarte interesant", a adaugat presedintele Trump, testat pozitiv pentru COVID-19 joi seara."Cred ca voi face o mica surpriza marilor patrioti care sunt in strada", a adaugat el."Sunt acolo de mult timp, au steaguri Trump si adora tara noastra".