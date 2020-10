Trump: Nimeni nu a trecut prin ce am trecut eu. Intr-o zi as vrea sa ma pot relaxa, sa ma distrez

"Vin dupa mine multi oameni din Washigton. Nimeni nu a trecut prin ce am trecut eu. Nimeni. Niciun presedinte nu a trecut prin asta. Oricine altcineva s-ar fi dus intr-un colt, si-ar fi bagat degetul in gura si ar fi zis 'mami, mami, ia-ma acasa. Te rog, ia-ma' ", a spus Donald Trump, facand referire si la tentativa de demitere a sa in Congresul american, noteaza HotNews.ro Donald Trump a sustinut doua mitinguri electorale in Florida."Intr-o zi as vrea sa pot tine un discurs undeva unde nu sunt camere. Sa vorbesc si sa ma pot relaxa. Sa o iau usor, sa ma distrez. Pentru ca daca ei te prind vreodata cu cea mai mica greseala, ies titluri-titluri peste tot in lume", a raspuns Trump unei intrebari din public.