Trump nu va mai acorda fonduri universitatilor "de stanga radicala" si cere revizuirea scutirii acestora de taxe

"Pre multe universitati si sisteme scolare se ocupa cu indoctrinarea radicala de stanga, si nu cu educatia", a scris Trump. "Asadar, cer Departamentului de Trezorerie sa re-examineze scutirea de taxe a acestora ... si/sau finantarea lor, care va fi retrasa daca aceasta Propaganda sau Actele lor impotriva interesului public vor continua. Copiii nostri trebuie sa fie Educati, nu Indoctrinati!"Conservatorii au observat de mult timp ca educatia superioara americana a devenit din ce in ce mai mult orientata spre stanga. Date culese de Fundatia pentru Drepturi Individuale in Educatie demonstreaza faptul ca autorii conservatori sunt tinta unei campanii prin care li se blocheaza accesul in campusurile universitare mult mai des decat autorilor liberali. De asemenea, Curricula facultatilor accentueaza si premiaza ideile de stanga, iar membrii facultatilor sunt coplesitor de multi de stanga.Rezultatele aceste educatii, sustin criticii conservatori, sunt evidente in protestele recente ale miscarii Black Lives Matter, la care absolventi ai universitatilor de elita au fost printre protestatarii care au atacat politia si au dat jos statui.Luna trecuta, doi avocati, unul dintre ei fiind absolvent la Princeton, au fost arestati pentru atacarea cu cocktailuri Molotov a masinilor de politie din New York.In luna martie, Presedintele Trump a semnat un ordin executiv care ameninta facultatile si universitatile cu retragerea fondurilor federale pentru cercetare, daca acestea nu respecta dreptul la libera exprimare garantat de Primul Amendament al Constitutiei Americane.Nota: Nicio alta agentie internationala de stiri, in afara de Breitbart, nu a preluat twitt-urile lui Donald Trump, cu toate ca anuntul presedintelui american reprezinta un punct de cotitura in privinta finantarii universitatilor publice din Statele Unite.Articol publicat si pe marginaliaetc.ro