Donald Trump refuza sa participe la dezbaterea online cu Biden: "Nu am de gand sa-mi pierd timpul! Sa stai in spatele unui computer este ridicol!"

"Nu am de gand sa-mi pierd timpul. Nu despre asta este o dezbatere. Sa stai in spatele unui computer este ridicol, iar ei te pot intrerupe cand vor. (...) Nu voi participa la o dezbatere online", a spus seful de la Casa Alba intr-un interviu pentru Fox Business, potrivit Politico Comisia organizatoare a anuntat joi ca viitoarea dezbatere urmeaza sa aiba loc asa cum s-a stabilit, la 15 octombrie, dar este necesar ca cei doi candidati sa se afle in locuri separate, dupa ce Trump s-a imbolnavit de Covid-19. Moderatorul si un grup de americani selectati sa-i intervieveze pe candidati se vor afla la Miami, potrivit News.ro.Donald Trump, in varsta de 74 de ani, testat pozitiv pentru Covid-19 saptamana trecuta si apoi spitalizat trei zile la Spitalul Militar Walter Reed, la Washington , a anuntat ca abia asteapta a doua dezbatere.Joe Biden, in varsta de 74 de ani, a declarat ca dezbaterea ar trebui anulata daca miliardarul este inca bolnav la data programata.