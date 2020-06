Trump reposteaza si sterge un videoclip in care un sustinator al sau striga "white power"

TRUMPS "WHITE POWER" Tweet this morning Every news organization is talking about. He just deleted it.



LET ME REPEAT... the PRESIDENT OF THE USA JUST TWEETED this Racist video & said "Thank you to the great people of The Villages" of this guy yelling "WHITE POWER!". Disgusting! pic.twitter.com/Cgu0XiIIgL - DanielNewmaη 404-737-1636 (@DanielNewman) June 28, 2020

"I've not seen that video or that tweet, but obviously neither the President, his administration... would do anything to be supportive of white supremacy," HHS Sec. Alex Azar reacts to a video Pres. Trump shared of a man with Trump campaign posters chanting "white power" #CNNSOTU pic.twitter.com/n5pYwmNOSw - State of the Union (@CNNSotu) June 28, 2020

Ziare.

com

Un utilizator de Twitter a publicat aceasta inregistrare video, filmata aparent intr-o resedinta privata pentru pensionari in Florida care surprinde infruntari verbale virulente intre sustinatori si opozanti ai lui Trump.Inca din primele secunde, un barbat care conduce o masina de golf impodobita cu pancarte "Trump 2020" si " America First" este apostrofat de manifestanti care-l catalogheaza drept "rasist"."White power", le raspunde el atunci de doua ori, cu pumnul ridicat. "White power, iata, white power. Ati auzit asta?" replica unul dintre manifestanti.Donald Trump a postat inregistrarea video si mesajul "multumesc super-locuitorilor din Villages", o comunitate pentru persoane in varsta de peste 55 de ani cu 115.000 de locuitori, in nordul Floridei.Cateva ore mai tarziu, in contextul in care o polemica incepea sa se accentueze in presa americana, Donald Trump si-a sters repostarea."Presedintele Trump este un mare fan al Villages. El nu a auzit mesajul din acest video. Ceea ce a vazut el este un entuziasm incredibil din partea sustinatorilor sai", a reactionat un purtator de cuvtnt al Casei Albe, Judd Deere.Acesta este un lucru "de neaparat", denunta presedintele Paritdului Democrat Tom Perez."Presedintele incearca sa joace cartea ignorantei, insa cunoasterea actiunilor sale - de la Charlottesville la Lafayette Square - acopera golul cuvintelor sale", a denuntat liderul democrat.Singurul senator republican de culoare Tim Scott a catalogat aceasta inregistrare video drept "insultatoare" si i-a cerut presedintelui sa o stearga.Trump este acuzat de catre adversarii sai democrati de o apropiere de adeptii suprematiei albe, care l-au sustinut puternic in 2016.In urma unor confruntari violente intre manifestanti antirasisti si neonazisti la Charlottesville, un orasel din Virginia, in august 2017, Trump a provocat o polemica, inclusiv in tabara sa, dupa ce a declarat ca vede oameni buni "de ambele parti".De o luna, in contextul in care Statele Unite sunt angajate intr-o reevaluare a trecutului lor rasist, Trump critica in mod violent manifestanti care au incercat sa dea jos de pe soclu statui ale unor personalitati confederate sau sclavagiste, inclusiv in scuarul Lafayette, in fata Casei Albe.